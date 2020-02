Sicilia, non c’è stato danno erariale. Rosario Crocetta assolto dalla Corte dei Conti

«Il pagamento della retribuzione, pur in assenza della prestazione lavorativa del dirigente generale, era previsto quindi da apposita clausola contrattuale come conseguenza diretta della revoca dell’incarico per il venir meno del rapporto di fiducia».

Così si legge nella sentenza con la quale i giudici d’appello della Corte dei Conti hanno assolto l’ex presidente Rosario Crocetta e l’avvocato Stefano Polizzotto, capo della segreteria tecnica dell’ex governatore, per un presunto danno erariale provocato per il pagamento di 244 mila euro a favore di Biagio Bossone, già Ragioniere generale della Regione siciliana fino al 23 novembre 2012.

Alla base del procedimento il pagamento, in esecuzione di una sentenza del Tribunale di Palermo, da parte della Regione dell’intero trattamento economico spettante a Bossone fino alla naturale scadenza del contratto di lavoro dallo stesso sottoscritto ed anticipatamente revocato, in applicazione dell’istituto dello spoils system, da Rosario Crocetta allora presidente della Regione siciliana.









