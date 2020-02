Sicilia, intascano i fondi erogati per i corsi di formazione. Gli sequestrano 500mila euro

Si sono impossessati di fondi pubblici erogati dalla Regione Siciliana e destinati all’IS.FOR.D.D.(Istituto formativo per disabili e disadattati) per il quale lavoravano e per questo sono indagati per il reato di peculato. A carico di R.A classe 52 e G.A. classe 74, è stato emesso dalla Procura di Palermo ed eseguito dalla Guardia di Finanza, un sequestro preventivo per la somma di circa 500 mila euro.

L’indagine era partita nel 2017 a seguito delle denunce di alcuni ex dipendenti che segnalavano diverse irregolarità nella gestione dei fondi che dovevano essere impiegati per l’organizzazione di corsi di formazione per l’inserimento nel mondo del lavoro di alcune categorie tutelate. Qui i dettagli nel comunicato dei militari:

Nell’ambito di un’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo emesso …









Leggi la notizia completa