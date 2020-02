Sicilia, in pagamento i benefici Ersu per 11 mila studenti

In pagamento agli studenti di livello universitario del secondo anno e successivi (risultati idonei o assegnatari al concorso per la Borsa di studio ERSU Palermo), un beneficio economico di 140 euro, corrispondente alla tassa sul diritto allo studio versata dagli stessi studenti alle istituzioni universitarie di appartenenza e che, adesso, viene restituita dall’ERSU in considerazione della loro accertata condizione di merito e di reddito.



Già messi in pagamento 5.178 assegni da 140 euro agli studenti universitari che hanno partecipato al bando di concorso per l’anno accademico 2019/2020, per un totale di spesa di 724.920 euro. Il pagamento del beneficio è avvenuto in data 22 gennaio 2019. La disposizione dell’ERSU è quindi arrivata dopo soli due giorni dal ricevimento (20 gennaio 2020) delle risorse da parte delle istituzioni universitarie (in particolare, UNIPA ha versato le risorse necessarie giorno 16 gennaio). Le istituzioni universitarie, infatti, versano all’ERSU la tassa sul diritto …









