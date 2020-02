Si rafforza il rapporto tra Musumeci e Salvini, che dice: “La Lega in Sicilia è più forte”

Si rafforza il sodalizio tra il presidente della Regione, Nello Musumeci, e il leader della Lega, Matteo Salvini, che è stato Palermo nella giornata di lunedì. Una alleanza politica che ha visto la presenza di Gianfranco Miccichè, presidente dell’ARS e commissario in Sicilia per Forza Italia.

La parte politica è fatta salva, Musumeci e Ruggero Razza, suo braccio destro e assessore alla Salute sono molto vicini alla Lega, a breve ci dovrebbe essere un ingresso in giunta targato Carroccio.

Salvini ha dichiarato che la Lega in Sicilia è forte, che cresce in tutto il Sud. Cambio di politica per Miccichè che non aveva perso occasione di etichettare Salvini come “stronzo”, per la questione dei migranti tenuti a bordo della nave Diciotti.

Toni distesi adesso, amicali, tanto da aver omaggiato il leader della Lega con una statuetta di Santa Rosalia, patrona di Palermo. …









Leggi la notizia completa