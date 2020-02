Salemi. Pallavolo: stasera scende in campo il Salemi Volley Project

Salemi. Si terrà stasera, presso la palestra A. Ardagna (I.T.C) di Salemi, la partita di pallavolo tra il Salemi Volley Project e la Free Volley Castelvetrano, match valevole per il campionato di prima divisione maschile.

I ragazzi, allenati da Calogero Augusta, Emanuele, Dario, Luca, Ivano, Momo, Giuseppe, Nicola, Franco, Giacomo e Calogero, quasi tutti giovani provenienti da Salemi o dai paesi limitrofi, dopo l’importante e bella vittoria ottenuta in casa del Ribera per 3 set a 1, cercheranno di mantenere la propria imbattibilità in casa.

Anche in questa occasione la squadra salemitana metterà tutta la propria forza e caparbietà per centrare un nuovo successo.

Appuntamento quindi stasera alle 20.30 per sostenere il Salemi Volley Project.

Valentina Mirto









