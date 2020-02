Salemi. Inaugurato il Banco Farmaceutico, fino al 10 febbraio sarà possibile donare i farmaci

Salemi. È stato inaugurato ieri martedì 4 febbraio, il Banco Farmaceutico, all’interno della Farmacia Spina di Salemi.

Quest’anno, in occasione dei 20 anni del Banco Farmaceutico, l’iniziativa benefica, sostenuta dal Lions Club Salemi Valle del Belice, presieduto da Pasquale Perricone, durerà fino a lunedì 10 febbraio. Durante questa settimana sarà possibile donare i farmaci che saranno destinati alla Caritas di Salemi.

In questi giorni, sarà inoltre possibile acquistare un medicinale da banco in una delle oltre 5.000 farmacie che, in tutta Italia, aderiscono all’iniziativa (a tal proposito sarà esposta la locandina della GRF). I medicinali raccolti saranno consegnati agli oltre 1.800 enti assistenziali convenzionati con Banco Farmaceutico. Si tratta di realtà che offrono cure e medicine gratuite a chi non può permettersele per ragioni economiche.

Il tutto sarà reso possibile dai quasi 24 mila volontari che eseguiranno il turno …









