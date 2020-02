Ritorna la rassegna letteraria Trapanincontra

Ritorna il 15 febbraio Trapanincontra, la rassegna letteraria curata dallo scrittore Giacomo Pilati, giunta quest’anno alla seconda edizione.

Fino al 9 maggio alcuni dei più interessanti itinerari monumentali trapanesi si incroceranno con gli autori e i libri della kermesse organizzata dalla Biblioteca Fardelliana, dal Comune di Trapani, dall’azienda dei trasporti Atm, in collaborazione con il Luglio musicale, il Rotary e un gruppo di sponsor tecnici (Serisso 47, Cantina Siciliana, La Gancia, Trapani Tourism).

Un talk show itinerante di parole ed emozioni sullo sfondo di suggestive quinte architettoniche. Otto incontri in cui ci sarà spazio per la narrativa (Dacia Maraini, Simonetta Agnello Hornby, Giuseppina Torregrossa, Antonino Rallo), la saggistica (Orazio Cancila ) le grandi inchieste (Marcello Sorgi, Mario Calabresi, Nicola Gratteri).

Con una attenzione particolare alle scene scelte per ciascuno evento: la Biblioteca Fardelliana, il Museo Pepoli, la chiesa di S. Agostino, la Casina …









