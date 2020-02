Mazara, i funerali di Rosalia Garofalo. Il Vescovo Mogavero: “Pecora da macello”

Dura omelia del vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero, ai funerali di Rosalia Garofalo, questa mattina. Ha parlato delle vittima come di una donna “considerata e trattata come pecora da macello”.

“Lei ora è nelle mani di Dio, nessun tormento la toccherà più, la sua morte può essere ritenuta una sciagura, la sua partenza da questo mondo una rovina, ma essa è finalmente nella pace, verso la quale l’accompagna la nostra affettuosa preghiera di suffragio, che invoca anche il conforto della fede per il figlio e i parenti tutti, provati da un dolore tanto grande”, le parole del vescovo durante i funerali.

Alla messa per Rosalia Garofalo, massacrata per tre giorni dal marito che lei stessa aveva più volte segnalato alle forze dell'ordine salvo poi ritirare le denunce, hanno partecipato parenti, amici, e anche il









