Mazara, controlli congiunti dei Carabinieri del Nas e Nil: una denuncia e sanzioni per 15.000,00 euro

Nella giornata di ieri, 4 febbraio 2020, i Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo, diretti dal Luogotenente Di Gifico Maurizio, con il supporto di personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Trapani e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo, nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e del lavoro irregolare, hanno effettuato degli accessi ispettivi presso alcune ditte site in Mazara del Vallo, riscontrando sia illeciti penali che amministrativi.

In particolare, presso una ditta che si occupa di servizio catering, sono state riscontrate diverse irregolarità, quali la difformità tra alcuni ambienti e gli elaborati planimetrici dell’immobile e la mancata esibizione dell’attestato di formazione di alimentarista da parte del personale impiegato, per quanto riguarda gli illeciti di tipo amministrativo e l’accertamento della somministrazione di prodotti alimentari qualitativamente inferiori rispetto a …









