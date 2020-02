Mazara, cibo di bassa qualità nelle mense scolastiche. Denunciata una ditta di catering

I carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Trapani e i Nas di Palermo, ieri, hanno denunciato per frode nei confronti dell’amministrazione pubblica, il rappresentate legale di una ditta di catering assegnataria del servizio di refezione scolastica a Mazara del Vallo, per la somministrazione di cibo di qualità inferiore rispetto al contratto previsto dal bando che affidava l’incarico.

Oltre alla frode ci sono anche diverse irregolarità che riguardano l’immobile e la mancanza dell’attestato di formazione come alimentarista del personale impiegato.

Sempre i carabinieri, nel corso di un controllo in una ditta di giocattoli, hanno scoperto due impiegati senza regolare assunzione, fatto che ha portato alla sospensione dell’attività imprenditoriale. Le sanzioni pecuniarie amministrative per le due ditte ammontano a 15.000 euro.









