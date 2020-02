Matteo Salvini a Palermo incontra Nello Musumeci e non mancano le contestazioni….

La visita di Matteo Salvini non è passata inosservata, a Palermo. Il leader leghista protetto dalla Polizia ha girato i luoghi tipici del capoluogo e anche alcune piazze calde dove lo attendevano con slogan e proteste, una di queste davanti il Teatro Massimo , dove Salvini ha incontrato i suoi aderenti al partito che l’hanno accolto nel migliore dei modi ma, fuori è tutt’altra cosa……

Un gruppo di contestatori ha provato a raggiungere il Teatro Massimo dove si trovava Salvini ma è stato bloccato dalla polizia. Urla e slogan contro il segretario della Lega. L’incontro a Ballarò è stato annullato proprio per evitare disordini e contestazioni, anche in aggiunta al fatto che il suo partito in Consiglio comunale ha votato contro i provvedimenti proposti dalla Giunta per la copertura del mercato storico e per la realizzazione di alloggi popolari. Se fosse andato …









