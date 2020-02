Maltempo. Incendio a Scopello. Il vento fa danni a Trapani ed Erice

Un incendio ha divorato circa sei ettari di macchina mediterranea. Il rogo è divampato, ieri sera, in località Bosco Scopello, nel territorio di Castellammare del Golfo. Le fiamme hanno minacciato di aggredire la Riserva dello Zingaro.

Scattato l’allarme sono intervenuti pompieri e uomini della forestale. Le cause sono in corso di accertamento. E i vigili del fuoco hanno eseguito numerosi interventi a Trapani e nel suo hinterland a causa del forte vento che da ieri sera flagella il territorio. Un palo della luce si è abbattuto in via ad Erice Casa Santa. Le raffiche di vento, inoltre, hanno fatto crollare un ponteggio per la messa in sicurezza di un palazzo della via Marsala a Trapani.









