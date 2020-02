Il Sindaco di Petrosino è caduto dalle scale.

A raccontare la sua brutta avventura è proprio lui, Gaspare Giacalone: Sono caduto dall’ultimo gradino delle scale di casa e sbattuto violentemente testa e faccia contro la porta d’ingresso”.

Brutte le prime conseguenze della caduta. “Mi sono smaciullato un po’ – racconta Giacalone -. Sono svenuto in una pozza di sangue. Poi mi sono svegliato e ho avuto la forza di fare una telefonata per chiedere aiuto. E sono svenuto di nuovo”.

“Ho sbattuto così forte che la porta è perfino uscita dal binario, giusto per rendere chiaro chi era più forte dei due. Diciamo che poi hanno avuto qualche difficoltà per aprirla e soccorrermi. Un casino insomma. A parte la faccia, adesso sto bene” conclude Giacalone.









