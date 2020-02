“Ha intascato i soldi per i disabili”. Rizzotto, dalla Lega in Sicilia alle accuse

E’ stato il primo deputato dell’Ars, il parlamento siciliano, a passare con la Lega di Salvini. Adesso è indagato per peculato: si sarebbe intascato mezzo milione di euro, soldi che servivano per i disabili.

E’ l’ex deputato regionale Toni Rizzotto, presidente dell’Isfordd.

Rizzotto si sarebbe appropriato di 32.500 euro dell’istituto di formazione per disagiati e disadattati sociali. Molto più elevata la cifra contestata all’ex deputato in concorso con il quarantacinquenne Alessandro Giammona – oltre 456 mila euro – che si sarebbe auto liquidato, grazie alla password fornitagli da Rizzotto, sebbene “in assenza di qualunque rapporto lavorativo formalizzato con l’Ente”. Non era neppure sotto contratto.

Rizzotto, eletto a Palermo alle ultime regionali nella lista FdI-Noi con Salvini, è stato per mesi l’unico leghista all’Ars (il gruppo della Lega è stato costituito da qualche giorno). Quindi aveva aderito al gruppo Ora Sicilia e a gennaio scorso è decaduto. La …









