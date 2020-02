Dal 22 al 25 febbraio torna il Carnevale di Petrosino

Presentata stamattina in conferenza stampa l’edizione 2020 della manifestazione

Quattro carri allegorici, svariati gruppi in maschera, serate a tema al Palacarnival, animazione per i bambini e le luminarie a fare da cornice. Sono i principali ingredienti del Carnevale di Petrosino, la cui edizione 2020 si terrà per le strade cittadine dal 22 al 25 febbraio. La manifestazione è stata presentata questa mattina in conferenza stampa dal Sindaco Gaspare Giacalone e dall’Assessore al Turismo, Federica Cappello, alla presenza degli Assessori Rocco Ingianni e Roberto Angileri, nonché di Peppe Sturiano e Ninni Bornice (organizzatori delle serate al Palacarnival) e dei rappresentanti delle associazioni che anche quest’anno hanno voluto partecipare a quella che è diventata ormai da anni una vera e propria festa per Petrosino e non solo.

Saranno quatto i carri allegorici che sfileranno per le strade di Petrosino, accompagnati dai gruppi mascherati: “Sicilia Beddra – …









