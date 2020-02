Crisi Pesca, Scilla (Agripesca): Siamo pronti a fermare la flotta

Roma, 5 febbraio 2020 – Ieri, in commissione parlamentare Agricoltura e Pesca della Camera dei Deputati abbiamo discusso ed analizzato il testo unificato, interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

Certamente positivo e da apprezzare il lavoro svolto dalla commissione parlamentare. È assolutamente necessaria però una inversione di rotta a 360 gradi che determini una semplificazione burocratica del comparto pesca che elimini norme irragionevoli, risolva antinomie giuridiche e produca regolamenti che difendano la specificità della pesca mediterranea. Agripesca, al termine dell’audizione, ha consegnato alla presidenza della commissione parlamentare delle proposte e il proprio punto di vista ed è pronta, qualora non avverrà nulla di nuovo rispetto alla situazione attuale in cui versano le marinerie italiane, ad intraprendere democratiche e legittime forme di protesta che potrebbero sfociare …









