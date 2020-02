Coronavirus. Torna a casa Dalila Adragna, la ragazza di Alcamo bloccata in Cina

Torna a casa Dalila Adragna, la 25enne di Alcamo bloccata da giorni in un albergo della città cinese di Chengdu per l’emergenza Coronavirus.

La ragazza ha trovato una soluzione per rientrare in Italia dopo giorni di ansia e apprensione da parte della famiglia.

Ieri pomeriggio ha intrapreso un viaggio alternativo a quello organizzato dalla Farnesina col quale è rientrata in Italia un’altra ragazza della provincia di Trapani, Laura Turdo, di Castelvetrano.

Dalila Adragna ieri pomeriggio ha preso un volo dalla Cina a Bangkok, capitale della Thailandia, per poi dirigersi verso l’Italia. “Prego il buon Dio che arrivi sana e salva” ha detto la madre Antonella Lippo.









