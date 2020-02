Coronavirus, Castelvetrano e Trapani strutture di riferimento

Una riunione per verificare come – nel caso in cui si dovessero attivare i protocolli di controllo per casi sospetti di coronavirus – gli enti istituzionali si muoveranno. A convocarla per oggi pomeriggio a Trapani è stato il Prefetto Tommaso Ricciardi, riunendo tutti i sindaci dei 24 paesi della provincia e poi Asp Trapani, l’Ufficio di sanità marittima e aerea, Vigili del fuoco, Protezione Civile, 118 e le Forze dell’ordine. Il direttore generale dell’Asp Trapani, Fabio Damiani ha illustrato tutti i protocolli al momento in vigore, da quello dell’Oms, del Ministero e dell’Assessorato regionale alla salute. Gli ospedali “Sant’Antonio Abate” e “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano sono state individuati come strutture territoriali di riferimento.

Per affrontare l’attuale situazione in Italia, il Consiglio dei Ministri, lo scorso 31 gennaio, ha dichiarato lo stato di emergenza …









