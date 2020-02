Convocata per mercoledì 12 febbraio una seduta del consiglio comunale di Castelvetrano

Il presidente Patrick Cirrincione ha convocato una seduta di Consiglio Comunale per la giornata di mercoledì 12/02/2020 alle ore 9,30. La discussione avverrà in seduta pubblica. L’ORDINE DEL GIORNO DEL 12 febbraio 2020 prevede:



“Interrogazioni: prot. n. 47946/2019 – Partecipazione avviso pubblico per la creazione parchi giochi inclusivi; prot. n. 47950/2019 – Aeroporto Trapani-Birgi; prot. n. 2869/2020 – Stato della discarica in contrada Rampante-Favara a Castelvetrano; prot. n. 5944/2020 – Alloggi popolari IACP; prot. n. 5947/2020 – Stato dei lavori di demolizione a Triscina”;

“Mozione prot. n. 5943/2020 – Tassa di soggiorno destinazione intero importo pari ad €. 250.000,00, per interventi nelle borgate di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte”;

“Nuovo Regolamento di gestione delle aree artigiane e per l’assegnazione dei lotti ricadenti nel Piano Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di C.da Strasatto”.









