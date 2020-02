Campobello di Mazara: litigano, lui la picchia. Poi si pente, ma …

Litigano, lui la picchia (30 giorni di prognosi per lei), ma poi l’uomo si pente e chiede scusa in lacrime. E lei lo perdona, tornando a casa e riprendendo la convivenza e la relazione sentimentale, pare con maggiore passione di prima.

Per lui, però, scatta ugualmente prima la misura cautelare dell’allontanamento da casa e poi anche il processo per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

E’ il caso di una coppia di Campobello di Mazara adesso approdato in Tribunale, a Marsala, perché lui, il 55enne Rocco Indelicato, difeso dall’avvocato Alessandro Casano, nonostante la riappacificazione, è ugualmente finito alla sbarra degli imputato perché lei, G.L.C.D., di 52 anni, dopo essere finita al Pronto soccorso, la sera del 24 luglio 2019, si rivolse ai carabinieri.

“Ma solo perché rivolevo i miei effetti personali rimasti a casa – ha dichiarato …









