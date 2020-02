I Carabinieri della Stazione di Borgo Annunziata hanno arrestato Maurizio Salafia, di 41 anni, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d’Appello di Palermo.

L'articolo Ai domiciliari per rapina viene trovato con 7 grammi di cocaina, arrestato nel Trapanese









