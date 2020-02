Aeroporto Birgi, Stipendi in ritardo per impresa di pulizie. La Uil Trasporti sollecita pagamenti e incontro con Airgest

Stipendi arretrati per i lavoratori dell’impresa di pulizie Ras Srl in servizio all’aeroporto di Trapani Birgi “Vincenzo Florio”. I dipendenti, infatti, hanno ricevuto soltanto acconti per i mesi di settembre, ottobre e novembre scorsi e nessuna somma per i mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020.

Il segretario generale della Uil Trasporti Trapani Giuseppe Tumbarello ha scritto ai rappresentanti della ditta chiedendo di trovare una soluzione immediata alla controversia, e allo stesso tempo ha sollecitato un incontro sulla vertenza con il presidente dell’Airgest Salvatore Ombra.

“L’impresa di pulizie – afferma Tumbarello – ha risposto che le differenze retributive saranno inserite nella prossima busta paga, ma vogliamo avere maggiori certezze anche sul pagamento degli stipendi arretrati per l’intera cifra. Un incontro tra Airgest, Ras Srl e parti sociali sarebbe utile al fine di evitare che si aggravi la situazione, per …









