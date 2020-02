A Castelvetrano panico al pronto soccorso per una febbre sospetta. Arrivano le precisazioni dell’Asp, nessun caso di coronavirus

Si sono vissuti momenti di panico ieri sera al pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano per un allarme, rivelatosi poi ingiustificato, di un presunto caso di paziente affetto da Corona virus. Sui social era diventato virale il post di un’utente in attesa al pronto soccorso che aveva raccontato che all’improvviso era arrivato un infermiere che aveva distribuito mascherine, tra l’altro quelle semplici non idonee alla protezione dal corona virus come più volte ribadito ovunque, dicendo che da protocollo tutti i presenti dovessero indossarle perché c’è un caso di febbre sospetta di un ragazzo che da ritorno da una crociera è stato a contatto con dei cinesi. Nel giro di pochi minuti erano stati visti anche i medici ed il personale sanitario indossare le tute e la notizia aveva fatto il giro della città.

