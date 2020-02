Western Sicily e turismo, progetto o utopia? L’inchiesta di un team di studenti marsalesi

Il Parco Archeologico di Marsala, il nuovo allestimento del Museo, passato ai raggi X da un team di studenti-giornalisti.

E’ il lavoro di inchiesta dei “Garibaldi’s Watchers”, studenti dell’Itet Garibaldi di Marsala che hanno partecipato al progetto Open Data. Un lavoro di studio e analisi dei dati sui flussi turistici, con infografiche, e di ricostruzione su come siano stati spesi i soldi per l’allestimento del Museo Archeologico di Marsala. Pubblichiamo l’inchiesta realizzata dai ragazzi.

***

La visita al Parco Archeologico di Lilibeo Marsala inizia alle dieci di un mattino di un inverno siciliano: il sole illumina il tufo giallo del portale del museo, il mare e il cielo sono una tavola di un azzurro porcellana uniforme, come dipinti da un bambino. Il sole, il mare, un parco archeologico e un museo ricchi di tesori: lo stereotipo del Sud, una calamita per frotte di turisti biondi, in maglietta e …









