Vitattiva Castelvetrano, 300 ulivi per il “villaggio solidale” – VIDEO

Venerdi mattina presso la Fattoria Vitattiva Bio, in un bene confiscato alla mafia a Castelvetrano si è svolta una cerimonia di piantumazione di un nuovo uliveto di 300 piante su 1,5 ettari. L’iniziativa è stata promossa dal CRESM (Centro di Ricerche Economiche e Sociali per il Meridione) in collaborazione con l’Associazione “Con Noi e Dopo di Noi” e con l’Associazione Antiracket Libero Futuro Castelvetrano. Alla cerimonia ha aderito anche l’Amministrazione Comunale con la presenza del Sindaco Enzo Alfano e l’Assessore alle Politiche Sociali Giovanni Parrino.

“Con questa iniziativa – sottolinea Alessandro La Grassa, Presidente del CRESM – vogliamo rafforzare il progetto della Fattoria Vitattiva Bio, avviando un nuovo percorso produttivo che si andrà ad affiancare alla produzione di ortaggi e piante officinali, in attesa di poter sistemare anche gli edifici esistenti nella Fattoria …









