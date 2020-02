Trapani Capitale della Cultura. D’Alì ai cittadini: “Restiamo uniti e crediamoci”

“Siamo trapanesi, dimostriamoci orgogliosi di esserlo”. E’ l’appello dell’assessore alle politiche culturali e turismo di Trapani Rosolia D’Alì. Una lettera aperta ai cittadini per invitarli sostenere la candidatura di Trapani Capitale della Cultura 2021, per arrivare all’appuntamento “uniti”. Una risposta, quella dell’assessore, alle tante polemiche degli ultimi giorni. Ecco la lettera.

Cari Concittadini,

come sapete Trapani è candidata ad essere Capitale Italiana della Cultura per il 2021. Un obiettivo sicuramente ambizioso che potrebbe riportare la nostra città, con il contributo di Voi tutti e con il volano della cultura, al centro di attenzioni ed interessi, così come lo è stata ai tempi del suo massimo splendore.

Da quando abbiamo annunciato la volontà di partecipare a questo progetto siete stati in tanti ad avvicinarvi per offrire un contributo, ciascuno per la propria competenza, il proprio ambito d’interesse, le proprie attitudini. Anche semplicemente …









