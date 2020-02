“Terra dei fuochi”: I Carabinieri del Noe di Caserta sequestrano discarica abusiva

Proseguono incessanti i controlli dei Carabinieri del Comando per la Tutela Ambientale per contrastare i crimini in materia ambientale con particolare riguardo alla illecita gestione dei rifiuti.

I Carabinieri del NOE di Caserta hanno proceduto, nel comune di Capodrise (CE), al sequestro di un’area dell’estensione di circa 4.000 mq. ingombra di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Nello specifico, i militari hanno accertato che sull’intera superficie erano stati smaltiti nel tempo ingenti quantitativi di rifiuti di natura eterogenea, stimati in circa 4.500 mc, costituiti prevalentemente da pezzatura di asfalto, detriti da demolizione edile, guaine bituminose, plastica, ferro, legno, vetro, corrugati, pneumatici fuori uso, onduline in materiale contenente amianto ed altro, il tutto depositato sul nudo terreno senza alcuna protezione per le matrici ambientali.

Il responsabile dell’area è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per aver realizzato una discarica abusiva.

Il …









Leggi la notizia completa