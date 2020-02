Successo per i Musicanti e i Milagro Acustico all’Auditorim del Parco della Musica di Roma

Successo a Roma per “I musicanti di Gregorio Caimi” che si sono esibiti con i “Milagro acustico” il 31 gennaio 2020 presso la sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, dove hanno portato le loro esperienze artistiche e i loro repertori sotto un titolo di grande effetto: “Terra madre”. I colori e le armonie siciliane dei due gruppi hanno portato i suoni e le storie di una Trinacria dei nostri giorni al pubblico romano.

Imusicanti nascono nel 2002 da un’idea del chitarrista Gregorio Caimi fondatore della band, al basso Gianluca Pantaleo; alla fisarmonica Natale Montalto e alla batteria Dario Li Voti ed la vocalist, Debora Messina, dalle doti eccezionali sia per espressività che per tecnica vocale. Dai Musicanti vengono prodotti una serie di progetti che tendono a mescolare il retaggio delle loro origini popolari della città di Marsala con elementi provenienti dall’Africa e dai diversi porti e terre del mediterraneo. …









