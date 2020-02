Stadio Paolo Marino ancora chiuso, la rabbia dei tifosi. L’assessore Foscari rassicura sull’impegno per la risoluzione

La Folgore vola in classifica ma i tifosi non hanno voglia di festeggiare perché da oltre due mesi non possono assistere ad una gara tra le mura amiche per le note vicende legate ai controlli ed ai collaudi che devono essere effettuati sulla tribuna coperta per poter concedere l’agibilità

Nella tarda mattinata odierna il gruppo Old Fans ha diramato la seguente nota ce riportiamo testualmente:

“Sono ormai oltre 2 mesi che siamo costretti a disputare le partite casalinghe FUORI CASA, in strutture indegne della nostra storia ed è inconcepibile che una città di 30 mila abitanti non disponga di un impianto sportivo degno di essere definito tale! Con una squadra che lotta per vincere il campionato e la Coppa Italia. Sempre seguita e sostenuta da i suoi tifosi.Abbiamo avuto la pazienza di aspettare i tempi necessari ma adesso BASTA!!! Basta chiacchiere, basta giustificazioni, e …









