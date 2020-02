Sicilia: tragedia di Mussomeli, annullati i festeggiamenti del carnevale

Niente Carnevale a Mussomeli, dove la settimana scorsa è avvenuto l’ennesima strage, l’ennesimo doppio femminicidio conclusosi con un suicidio.

Troppo dolore per fare finta di nulla. Una tragedia che ha lasciato città intera nel dolore da venerdì, quando Michele Noto, 27 anni, ha dapprima assassinato Rosy Mifsud, 48 anni e la figlia di lei Monica, di 27 anni, e poi si è sparato un colpo mortale. L’uomo era all’ingresso dell’abitazione della ex compagna, accanto al suo corpo la pistola per cui aveva un porto d’armi. «Da tempo passava con il suo cane, un Corso nero, davanti la sua abitazione – avevano raccontato i vicini – era un ragazzo tranquillo che non beveva e non fumava, chissà cosa gli è passato per la testa».

La città di Mussomeli da quel giorno si è stretta attorno alle famiglie delle vittime e ha deciso di stoppare i festeggiamenti del Carnevale …









