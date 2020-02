Sicilia, donna bloccata e palpeggiata all’uscita dall’Ismett. Arrestato un uomo

Un 37enne di Palermo è stato arrestato dagli uomini dell’arma dei carabinieri per il reato di violenza sessuale. L’uomo, in tarda serata, avrebbe bloccato e palpeggiato una ricercatrice dell’Ismett che era appena uscita dalla struttura ospedaliera per recarsi al parcheggio e recuperare la propria auto.

Una volta messa in atto la spregevole azione, la donna ha però cominciato ad urlare a squarciagola mettendo così in fuma il molestatore.

Dopo il fattaccio sul posto si sono immediatamente fiondati i militari palermitani che, dopo aver ascoltato le dichiarazioni della vittima, hanno setacciato l’intero quartiere riuscendo a ritrovare ed arrestare l’uomo.









