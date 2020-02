Santa Ninfa. Sarà presentato domenica 9 febbraio il nuovo libro di poesie di Biagio Accardo

SANTA NINFA – Sarà presentato domenica 9 febbraio, alle 17,30, al museo «Cordio», «Ascetica del quotidiano», il nuovo libro del poeta Biagio Accardo pubblicato da Samuele editore. La manifestazione è patrocinata dal Comune. L’opera va ad aggiungersi a «La notte ha lunghe radici» (2009) e a «Fratello in ombra» (2016), costituendo un ulteriore tassello della ricerca, sia stilistica che esistenziale, del poeta santaninfese.

La raccolta ha il suo motivo ispiratore nella lettura del diario di viaggio di Ibn Giubayr («Viaggio in Sicilia»), scritto nel XII secolo, quando l’isola è in piena transizione dalla dominazione araba a quella normanna e costituisce, a detta del prefatore, Massimiliano Bardotti, un’opera nella quale trovare le «coordinate per nascere, per venire al mondo ancora una volta, per venirci nuovi». L’itinerario poetico, tradotto …









