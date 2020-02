Salvini ha terminato la sua visita in Sicilia. Ecco cosa ha detto oggi all’Ars

Matteo Salvini ha incontrato i giornalisti in una conferenza stampa all’Assemblea Regionale Siciliana con cui il leader della Lega ha chiuso la due giorni a Palermo per lanciare la Lega nazionale nell’isola.

Durante la conferenza stampa Salvini è ritornato sui temi di cui ha parlato con i suoi elettori accorsi ad applaudirlo durante un incontro pubblico al Teatro Al Massimo.

“Ci tenevo ad abbracciare nel loro luogo di lavoro i quattro deputati regionali che hanno scelto di cominciare questa battaglia di cambiamento con la Lega. Chi cerca nella Lega un autobus per perpetuare il suo sistema di potere trova le porte sbarrate, chi porta in Lega esperienza professionale e politica è il benvenuto. Può arrivare, questa esperienza, dai cinquestelle o dal centrodestra, comunque sono molti di più i no che diciamo rispetto ai si. Troppe persone ci stanno chiedendo di entrare nella …









Leggi la notizia completa