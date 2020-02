[Regolarità] Record di iscritti alla Coppa Giulietta&Romeo 2020. Superate le 100 le vetture al via

La manifestazione organizzata dall’Automobile Club Verona in collaborazione con AC Verona Historic e ACI Verona Sport si disputerà venerdì 7 e sabato 8 febbraio con base a Bardolino. Sarà l’appuntamento di apertura del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche.

E’ scattato il conto alla rovescia per la prima gara del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche Cireas 2020 che vedrà lo start di stagione il 7-8 febbraio, in occasione della Coppa Giulietta&Romeo 2020, la manifestazione di regolarità classica organizzata dall’Automobile Club Verona in collaborazione con AC Verona Historic, ACI Verona Sport, Comuni di Bardolino, Garda e Torri del Benaco e con il supporto di diversi partners territoriali. La manifestazione è stata presentata in queste ore al Comune di Bardolino.

Erano presenti il Sindaco di Bardolino Lauro Sabaini, il Sindaco di Torri del Benaco Stefano Nicotra, il Presidente dell’ …









