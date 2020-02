Psr, rebus-graduatorie per giovani imprenditori. M5S: “Regione quali criteri ha seguito?”

“Con quali criteri sono stati assegnati i fondi del Piano per lo sviluppo rurale 2014-2020?”: se lo chiede Valentina Palmeri, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, che ha presentato un’interrogazione all’Ars per conoscere l’iter procedurale relativo alla misura 6,1 aperta ai giovani imprenditori, alla luce delle notizie di stampa secondo le quali ci sarebbe stata una mancata verifica, da parte della Regione, del punteggio auto-attribuitosi da 999 aziende per entrare nella graduatoria del bando da 235 mln €, destinato all’agricoltura siciliana.

“Molte aziende che hanno partecipato al bando della cosiddetta misura 6.1 – afferma Palmeri – sono rimaste fuori dalla graduatoria definitiva pubblicata lo scorso anno, dopo l’esame delle pratiche da parte delle commissioni. L’assessorato regionale dell’Agricoltura ha quindi sospeso gli effetti della graduatoria e riaperto i termini per 30 giorni, per un riesame delle istanze.

…









Leggi la notizia completa