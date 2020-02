Partanna, Campionato Regionale Kickboxing

Si è svolto il 2 Febbraio scorso il campionato regionale Fikbms Coni nella città di Mazara del Vallo. L’ASDS Another Way team del maestro Gerardo Ranauro , nella competizione, ha ottenuto importanti riconoscimenti sportivi, in primis l’accesso alla prima fase dei campionati assoluti di Kickboxing, mentre molto significative sono state le affermazioni personali dei singoli atleti della squadra partannese. Cristiano Messina, nella categoria Pointhfighting, Gabriele Trinceri nel Light Contact e Maurizio Russo in entrambe le discipline ottengono la qualificazione per il “Criterium” che si terrà a Rimini dal 18 al 20 marzo.

Da rilevare anche l’ottima prestazione di Piergiuseppe Chiofalo giunto secondo nella sua disciplina ed Agostino Bona, che, malgrado abbia risentito del cambio di categoria, passando dagli under 12 agli under 15, ha dimostrato grande talento, rimanendo uno degli atleti di punta del team e della nazionale italiana.









