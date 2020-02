Nasce a Marsala il Comando Provinciale delle Guardie Ambientali Centro Italia

Si è costituito a Marsala il Comando Provinciale di Trapani delle Guardie Ambientali Centro Italia, ne fanno parte Sciacca Aldo (Comandante Provinciale ) , Saladino Adriana ( Vice Comandante Provinciale ), Ferro Enza Maria (Segretaria Provinciale), Sciacca Anthony , Rando Luigi, Barraco Giovanni Vito e Stampa Rosanna.

L’ Associazione ha sede legale a Marsala in C/da Fontanelle, 211,- Cell. 380.1730048

Le attività di cui si propone l’ associazione sono : organizzare i servizi di volontariato mediante radio collegamenti e gestire sale radio, prevenzione, rilevamento e spegnimento eventuali incendi in genere e boschivi mediante attrezzature e mezzi che perverranno all’ Associazione, tutela ecologica del patrimonio pubblico dei parchi, ville e giardini, nella salvaguardia dell’ ordine pubblico in ausilio e/o collaborazione con le Forze dell’ Ordine, organizzare il servizio sanitario mediante automezzi, mezzi aerei, navali, unità cinofile, equestri, subacquee di cui la associazione potrà disporre , promuovere, organizzare, trasportare la …









Leggi la notizia completa