Mazara. Domani i funerali di Rosalia Garofalo, vittima di femminicidio

Il Sindaco proclama il lutto cittadino – Le esequie alle ore 10,30 in Cattedrale

Il Sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani, mercoledì 5 febbraio, giorno in cui si svolgeranno alle ore 10,30 in Cattedrale i funerali di Rosalia Garofalo vittima di un atroce femminicidio del quale è accusato ed è in carcere il marito della vittima.

La decisione del Sindaco Quinci di proclamare il lutto cittadino “per manifestare in modo tangibile e solenne il cordoglio e la solidarietà della Città alla famiglia di Rosalia Garofalo” è stata anticipata al Prefetto di Trapani.

Il Comune si farà carico anche delle spese funebri "considerato che questo avvenimento ha profondamente turbato l'intera comunità mazarese che ribadisce il proprio sdegno e condanna ogni forma di violenza in generale e sulle donne in









