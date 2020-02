Marsala, Rosanna Genna aderisce a Fratelli d’Italia

“Dopo una lunga pausa di riflessione, in condivisione con l’on. Raffaele Stancanelli, con il coordinatore regionale Giampiero Cannella e del Segretario Provinciale Avv. Maurizio Miceli, ho deciso di aderire al partito Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, con la ferma ambizione di farlo diventare il soggetto politico che meglio potrà interpretare i bisogni e le esigenze di Marsala e della sua comunità.

Fratelli d’Italia oggi è già impegnata ad elaborare un progetto da condividere con gli alleati della coalizione affinché i cittadini possano sceglierlo – per far uscire questa città dal vicolo cieco e senza prospettiva in cui è stata spinta in modo maldestro dalla forza di governo degli ultimi anni.” così ha dichiarato Rosanna Genna manifestando entusiasmo per il ritorno nel partito della fiamma.

A salutare l’adesione della consigliera marsalese il coordinatore regionale On. Giampiero Cannella: “Saluto con …









