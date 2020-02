Marsala, il ritorno di Giulia Adamo. Tanti “no”. Le reazioni

C’è fermento a Marsala per la discesa in campo di Giulia Adamo, in molti sono pronti a sostenerla, vecchie e personali amicizie, volti di politici su cui l’ ex sindaca esercita il fascino della vittoria.

La conferenza stampa della settimana scorsa ha creato una divisione tra chi vede una sua candidatura come favorevole e tra chi, invece, ne prende le distanze.

Il consigliere comunale Daniele Nuccio ha ribadito che il momento impone “Chiarezza, umiltà, coraggio e senso di responsabilità. L’onestà intellettuale sarà anche cosa d’altri tempi, saranno anche saltate le logiche che hanno retto la democrazia ma la pavidità di alcuni e l’arroganza di altri non possono che aprire la strada ad arrivisti, trasformisti e personalità di dubbia moralità. Al passato che non passa dobbiamo contrapporre un’alternativa credibile, inclusiva e che guardi alle sfide del futuro. Che il …









Leggi la notizia completa