Marsala, il consiglio comunale dà l’ok per assegnare l’ex Ufficio Tecnico all’Avis

Il consiglio comunale di Marsala ha approvato un atto d’indirizzo con il quale l’Assise di Palazzo VII Aprile e l’Amministrazione si sono trovati pienamente d’accordo ad assegnare all’Avis di Marsala i locali al piano terra dell’ex sede dell’Ufficio Tecnico.

Tutti hanno evidenziato l’azione meritoria dell’Avis che merita di avere assegnati i locali per quello che riesce a fare. Nel corso della seduta la consigliera Rosanna Genna ha comunicato ufficialmente la sua adesione al Partito di “Fratelli d’Italia”. E ieri pomeriggio spazio alle interrogazioni. Si tornerà in aula lunedì prossimo 10 febbraio per una seduta che sarà interamente dedicata agli atti d’indirizzo sul servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Qui le comunicazioni dei consiglieri e il resconto di quanto accaduto …









Leggi la notizia completa