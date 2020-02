“La verità sull’omicidio di Nicoletta? E’ in un cd … “

Nel corso dell’udienza di ieri, dinnanzi alla Corte d’Assise di Trapani dove si celebra il processo per l’omicidio di Nicoletta Indelicato, l’avvocato Ornella Cialona, che assiste Margareta Buffa, accusata del delitto, ha richiesto ed ottenuto l’acquisizione del Cd contenente le intercettazioni telefoniche e ambientali. L’incarico è stato affidato al perito Fontana.

La richiesta del legale scaturisce dalla circostanza, a suo dire, che le trascrizioni sarebbero imparziali. “Contengono – afferma Cialona – frase incomplete che danno un senso diverso”. In particolare l’avvocato si riferisce alla frase che Margareta avrebbe pronunciato mentre era in sala di attesa della caserma dei carabinieri.

“Da qui – avrebbe detto a Carmelo Bonetta – voglio uscire con la mia macchina e con la mia vita”.

Nel corso della deposizione di Giusy Garetti, che aveva organizzato la serata …









