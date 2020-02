La morte di Nicoletta: la testimonianza del medico legale e del perito dei telefonini

Nuova udienza ieri in Corte d’Assise a Trapani del processo per l’omicidio di Nicoletta Indelicato, nel quale è imputata Margareta Buffa, la trentenne di origine romena accusata assieme a Carmelo Bonetta del delitto della 25enne marsalese, anche lei di origine romene e trovata cadavere lo scorso marzo in un vigneto di contrada Sant’Onofrio.

Come è stata uccisa Nicoletta – A parlare ieri davanti alla corte presieduta da Daniela Troja, il medico legale Stefania Zerbo che ha eseguito l’autopsia sul corpo di Nicoletta: “La coltellata mortale è stata inferta al collo – ha detto la Zerbo ai giudici -. La lama ha reciso la giugulare. Nicoletta è morta nell’arco di due-tre minuti. Dodici le coltellate inflitte. Cinque hanno intaccato organi vitali. Colpi, tutti sferrati, ripetutamente, dall’alto verso il basso. Fatale l’ultimo fendente. Quando il corpo è stato dato …









Leggi la notizia completa