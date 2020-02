Il Panathlon Club e la Nazionale di Paratriathlon ospiti del Prefetto di Trapani

Il Prefetto di Trapani, Dott. Tommaso Ricciardi, ha oggi ricevuto al Palazzo di Governo i componenti la Nazionale Italiana di Paratriathlon che a Trapani stanno effettuando la loro preparazione preolimpica.

Il presidente del Panathlon Club di Trapani, Roald Vento, nel ringraziare il Prefetto per la consueta sensibilità nei confronti del mondo dello sport e della disabilità in particolare, ha ricordato che la Nazionale, arrivata in città il 16 Gennaio, resterà a Trapani fino al prossimo 13 Febbraio, per completare una preparazione che la vedrà impegnata in alcuni appuntamenti mondiali propedeutici all’acquisizione del diritto di partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, anche se alcuni atleti hanno già il lasciapassare.

L’allenatore Federale, Mattia Cambi, a nome del gruppo, ha ringraziato il Dott. Ricciardi per la simpatica e cordiale accoglienza ricevuta a Trapani, mai riscontrata nel corso di altri ritiri collegiali, confermando che qui da noi …









