Gli ex del Marsala, Tripoli e Lo Nigro fanno vertenza, 13.950,00 euro la somma da saldare

Altre grane per il Marsala calcio che oltre alla problematica classifica di serie D, e la non chiara situazione societaria, deve prendere atto dei ricorsi presentati alla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti, dagli ex tesserati Pietro Tripoli e Alessio Lo Nigro, in forza al Marsala nella passata stagione, diramato nella giornata di ieri 3 febbraio 2020, si evince che i due ex calciatori del Marsala sono creditori nei confronti della Società lilibetana così suddivisi:

– Pietro Tripoli € 5.700,00;

– Alessio Lo Nigro € 8.250,00;

Di fatto si tratta della così detta “Vertenza”, inoltrata dai calciatori per ricevere a saldo le spettanze della stagione 2018/2019. Quanto si evince dal suddetto comunicato, il sodalizio lilibetano ha appena 30 giorni di tempo per adempiere al pagamento pari a 13.950,00, ( …









