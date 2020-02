Erice: denunciati dai Carabinieri i responsabili dei danneggiamenti avvenuti a Erice Vetta

Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Erice hanno deferito in stato di libertà 4 giovani responsabili dei danneggiamenti avvenuti a Erice Vetta nella notte tra l’1 ed il 2 febbraio appena trascorso.

In poche ore i militari dell’Arma, con la preziosa collaborazione dei residenti del borgo, tramite l’acquisizione di filmati di videosorveglianza estrapolati da molteplici impianti sia pubblici che privati, a 360 gradi, sono riusciti ad identificare i 4 giovani tra i 18 e i 22 anni tutti di Paceco (TP) responsabili di aver danneggiato diverse autovetture in sosta, fioriere, panchine e transenne.

I ragazzi, hanno dichiarato ai Carabinieri, che quella sera dovevano passare la notte a casa di un amica con l’intento di trascorrere del tempo tutti insieme ma dopo aver assunto diverse bevande alcoliche uscivano di casa rovesciando a terra vasi, fioriere, panchine, danneggiando alcune auto.

Comunicato stampa









