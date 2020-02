Danneggiamenti ad Erice vetta, identificati e denunciati quattro giovani di Paceco

Sarebbero quattro giovani tra i 18 e i 22 anni gli autori dei danneggiamenti avvenuti in centro ad Erice vetta, la notte tra l’1 ed il 2 febbraio.

I carabinieri che si sono avvalsi della collaborazione dei residenti del borgo, tramite i filmati di videosorveglianza estrapolati dalle diverse telecamere, sia private che pubbliche, sono riusciti ad identificare i 4 giovani, tutti di Paceco, beccati mentre danneggiano diverse autovetture in sosta, fioriere, panchine e transenne.

I ragazzi, hanno dichiarato ai Carabinieri, che quella sera dovevano passare la notte a casa di un amica con l’intento di trascorrere del tempo tutti insieme ma dopo aver aver bevuto qualche bicchiere di troppo sono usciti di casa rovesciando a terra vasi, fioriere, panchine e danneggiando alcune auto in sosta.









