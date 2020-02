Coronavirus. Le trapanesi in Cina. Tornata in Italia Laura. Apprensione per Dalila

Sollievo e angoscia. Due emozioni contrastanti per le due ragazze della provincia di Trapani nella Cina in piena emergenza per il Coronavirus.

E’ atterrata in Italia, all’aeroporto militare di Pratica di Mare, con un volo di Stato, Laura Turdo, la ragazza di Castelvetrano che si trovava a Wuhan. Ieri mattina, alle 10 circa, l’aereo è atterrato a Roma, e la ragazza ha immediatamente chiamato i genitori, dopo un incubo durato circa due settimane. Laura si trovava a Wuhan, in una città fantasma per l’emergenza dell’epidemia. Gioiscono a Castelvetrano i familiari di Laura.

Sono ore di apprensione invece ad Alcamo per i familiari di Dalila Adragna, la dottoressa in lingua cinese e inglese, che si aspettava un trasferimento in Italia da parte dello Stato Italiano.

Ma Dalila è ancora a Chengdu, come ha ripetuto al funzionario del Ministero degli Esteri che l’ha contattata chiedendo se fosse atterrata in Italia.

