Castelvetrano, oltre 200 “doppie residenze” per non pagare l’IMU

Verosimilmente era l’escamotage più semplice per non pagare l’Imu. Coniugi nella vita, marito e moglie, abitanti sotto lo stesso tetto, ma che all’anagrafe comparivano in residenze diverse: uno nella casa principale e l’altro in quella di villeggiatura, in modo tale che, per ambedue, risultava prima casa e, quindi, esente Imu. A scoprirlo è stato l’Ufficio tributi del Comune di Castelvetrano che ne ha individuati ben 204, grazie all’incrocio dei dati con l’Ufficio anagrafe. A questa nota “curiosa” ne aveva fatto già accennato il sindaco durante il periodo di Natale, ma ora il dato è ufficiale.

Le "doppie residenze" non sono state le uniche sorprese. Perché l'Ufficio Tributi ha scovato anche strutture commerciali e istituzionali che per anni non hanno mai pagato tributi locali o, in altri casi, hanno …









