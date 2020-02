Amore criminale. Rosalia Garofalo e le altre: quando la paura porta alla tragedia…

Ieri pomeriggio è stata effettuata l’autopsia sul corpo della povera Rosalia Garofalo, la 54enne mazarese vittima di un atroce femminicidio del quale è accusato il marito Vincenzo Marcello Frasillo di 53 anni.

A condurre l’esame autoptico, presso l’obitorio di Mazara del Vallo, è stato il prof. Paolo Procaccianti, primario del Policlinico “Giaccone” di Palermo. Ufficialmente non si hanno notizie circa l’esito dell’esame ma informalmente sarebbero state confermate le atrocità commesse sul corpo della vittima. In particolare –così come era emerso alla vista della Polizia di Stato del cadavere della donna nella sua casa di via Calipso n.38- il viso della donna sarebbe in pratica irriconoscibile a causa della perpetrata violenza subita, per tre giorni, da parte del coniuge.

Così irriconoscibile è apparsa ai suoi familiari Rosalia Garofalo e al figlio, 27enne, che non appena …









Leggi la notizia completa